Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области
Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области
Сегодня, 15:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Заморозки до -2 градусов ожидаются на севере Свердловской области ночью 9 июня. Температура воздуха днем в среду не поднимется выше +20 градусов.

В связи с прогнозируемыми заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов, о которых сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», в регионе объявлено очередное экстренное предупреждение.

По данным синоптиков, в ночь на 9 июня в некоторых районах Среднего Урала возможно охлаждение почвы и воздуха. Минусовая температура может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

Напомним, обмеление рек из-за аномальной жары фиксируется в Свердловской области. По данным уральских метеорологов при такой синоптической обстановке только отдельные реки смогли сохранить нормальную водность. На многих реках водность в мае была в два-три раза меньше нормы.

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