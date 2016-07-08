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Сбор 100 000 подписей за включение Нижнего Тагила в Федеральную программу «Чистая вода» ведётся и на улицах, и в интернете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сбор 100 000 подписей за включение Нижнего Тагила в Федеральную программу «Чистая вода» ведётся и на улицах, и в интернете

8 июля 2016, 11:50Здоровье и экологияПавел Щербина
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