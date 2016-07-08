Сбор 100 000 подписей за включение Нижнего Тагила в Федеральную программу «Чистая вода» ведётся и на улицах, и в интернете

Подписные листы утверждены, в настоящее время распечатываются и развозятся по различным организациям Нижнего Тагила. Кроме того, можно прийти и поставить подпись лично в Центре общественных инициатив, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 65, по понедельникам и средам с 12:00 до 20:00 рассказал представитель Координационного совета по вопросам экологии и сохранения культурного наследия – Андрей Волегов.

Кроме того, эколог сообщил о том, что тагильчане могут самостоятельно скачать, а затем распечатать подписные листы и собрать подписи среди своих друзей, коллег и неравнодушных граждан. Собранные подписи затем необходимо отнести в вышеупомянутый Центр общественных инициатив.

Экологи планируют собрать 100 000 подписей к началу августа 2016 года, для того, чтобы включение Нижнего Тагила в Федеральную программу «Чистая вода» было учтено в бюджете страны на 2017 год.

Одновременно в интернете ведётся сбор подписей под петицией с просьбой о поддержке Нижнего Тагила по вопросам воды, которую планируется передать Правительству Российской Федерации.

Напомним, посетившая Нижний Тагил в конце июня межведомственная комиссия подтвердила, что городские водохранилища имеют ряд проблем, которые необходимо решать.