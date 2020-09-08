Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в гражданский оборот

Министерство заявило, что она прошла все необходимые тесты и теперь выпускается для вакцинации граждан.
Будет выпущено два варианта средства — для детей и взрослых. Детский вариант будет обладать облегченным действием на организм, что предотвратит появление побочных эффектов у подрастающего поколения.
Новое средство уже опробовали на себе ряд политических деятелей, таких как глава ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, группа ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, также были привиты.
Российская Федерация стала первой страной в мире, где зарегистрировано средство вакцинации от коронавирусной инфекции.
Напомним, что представители минздрава сообщали, что Свердловская область получит новую вакцину от коронавируса одной из первых.