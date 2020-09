Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в гражданский оборот

Министерство здравоохранения РФ выпустило первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», пишут «Новые известия».

Министерство заявило, что она прошла все необходимые тесты и теперь выпускается для вакцинации граждан. Будет выпущено два варианта средства — для детей и взрослых. Детский вариант будет обладать облегченным действием на организм, что предотвратит появление побочных эффектов у подрастающего поколения. Новое средство уже опробовали на себе ряд политических деятелей, таких как глава ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, группа ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину, также были привиты. Российская Федерация стала первой страной в мире, где зарегистрировано средство вакцинации от коронавирусной инфекции. Напомним, что представители минздрава сообщали, что Свердловская область получит новую вакцину от коронавируса одной из первых. Свердловская область одной из первых получит вакцину от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter