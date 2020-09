В Нижнем Тагиле за сутки выявлено шесть случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле насчитывается 1623 случая заражения. В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая заболевания инфекцией коронавируса, 60 человек выписали. В целом по России за сутки подтверждено 5 099 заболевших, 6 772 выписаны из больниц, умерли 122 человека. В общей сложности за период пандемии по России насчитывается 1 035 789 случаев заболевания, 850 049 человек выписано, 17 993 летальных исхода. Свердловский оперштаб сообщил о количестве заболевших COVID-19 за сутки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter