Свердловчанка пожаловалась на Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств

Мама пошла получать лекарства, но ей сказали, что они будут только через два дня. Подойдя в назначенный день она получила ответ, что по-прежнему в аптеке нет нужных препаратов и предложили купить необходимые средства. Мама очень больна, без лекарства у нее уже через два дня начинается одышка, приходится вызывать «скорую», но там лишь прописывают платные аналоги, говорит Валерия Островерхова.