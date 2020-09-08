Свердловчанка пожаловалась на Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств

Свердловчанка пожаловалась на Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств

Сегодня, 14:03Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Валерия Островерхова обратилась в прокуратуру с жалобой на Минздрав. Её матери не выдают в аптеке бесплатное лекарство, а Минздрав на обращение ответил «отпиской», пишет E1.

Мама пошла получать лекарства, но ей сказали, что они будут только через два дня. Подойдя в назначенный день она получила ответ, что по-прежнему в аптеке нет нужных препаратов и предложили купить необходимые средства. Мама очень больна, без лекарства у нее уже через два дня начинается одышка, приходится вызывать «скорую», но там лишь прописывают платные аналоги, говорит Валерия Островерхова.

Затем Валерия решила самостоятельно пойти в аптеку, но получила точно такой же ответ. Тогда она написала в Минздрав. На её обращение в ведомстве ответили, что необходимые лекарства уже получены за июль, хотя дочь уверяет, что это не так.

В своем заявлении в прокуратуру Валерия потребовала объяснить, на каких основаниях её мать не может получить бесплатное лекарство и выдвинула требование о возврате потраченных ей средств в размере 3500 рублей и выплаты моральной компенсации 10 тысяч рублей.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Свердловской области будет выделено 30 миллионов рублей на обеспечение льготных групп населения лекарствами.

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