В Екатеринбурге водителям и кондукторам общественного транспорта начнут делать прививки от COVID-19.

Работников крупного екатеринбургского перевозчика ЕМУП «Гортранс» предупредили о начале вакцинации от COVID-19. Бесплатные прививки «Спутник V» будут ставить в поликлиниках больниц № 14 и № 24. Ограничений по возрасту не будет. Перед прививкой необходимо пройти медосмотр, рассказал Е1 сотрудник компании-перевозчика. Напомним, в Нижнем Тагиле медики приглашают добровольцев привиться от коронавируса после новогодних праздников. Добровольцы-тагильчане смогут привиться от COVID-19 после новогодних праздников

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter