Январь 2021 года стал одним из самых холодных в РФ за последние 120 лет наблюдений

Январь 2021 года стал одним из самых холодных в РФ за последние 120 лет наблюдений

Сегодня, 20:57Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Январь 2021 года стал одним из самых холодных зимних месяцев в России за 120 лет метеонаблюдений. Также рекордно холодная погода была отмечена в нескольких регионах страны.

Таким образом, минувший январь вошел в число одних из 15 самых холодных месяцев последнего столетия, сообщают «Новые известия» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Аномалии среднемесячной температуры к востоку от Урала составили -2…-6° и более. В Якутии и на севере Красноярского края морозы достигали -60°,отметили в Гидрометцентре.

Также во многих пунктах страны были зафиксированы новые рекорды минимальной температуры воздуха.

Средняя температура в европейской части России была ниже нормы на 5-9 градусов. Холодная погода в январе коснулась запада Европы и регионов Центральной и Юго-Восточной Азии.

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