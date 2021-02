Евгений Куйвашев объяснил рост счетов за отопление сильными холодами

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос по поводу роста счетов за отопление.

Жители села Быньги рассказали, что в январе 2021 года тарифы на отопления поднялись на 160%. По мнению губернатора, это связано с сильными холодами. Из-за них энергетики повышали температуру теплоносителя, чтобы везде были условия для поддержания комфортной температуры. В более выгодном положении оказались жители домов, в которых есть общедомовые приборы учета тепловой энергии, а значит, можно при расчетах опираться на фактическое потребление ресурсов всеми жильцам,написал глава региона на своей личной странице в Instagram. Также он отметил, что рост цен может быть связан с неисправностью приборов учета. Напомним, в начале января стало известно, что в Серове, после жалоб жителей поселка Энергетиков на отключение отопления и бездействие властей, одна из УК промоет батареи и рассмотрит вопрос о перерасчете. УК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопления

