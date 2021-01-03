УК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопления

Напомним, ранее TagilCity.ru сообщало о жалобах жителей поселка. Они рассказали, что температура в доме не превышает +15 градусов. У владельцев обогревателей она немного выше: +17 градусов. Однако иногда проводка не справляется с отопительным прибором. Это ведет к подгоранию розеток.