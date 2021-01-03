УК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопления

УК в Серове сделает перерасчет после жалоб местных жителей на отсутствие отопления

Сегодня, 15:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Серове, после жалоб жителей поселка Энергетиков на отключение отопления и бездействие властей, одна из управляющих компаний промоет батареи и рассмотрит вопрос о перерасчете. Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы администрации Серовского ГО Андрей Пикулев.

Как стало известно, котельная функционирует в штатном режиме и в рамках установленных параметров. На данный момент управляющая компания занята тем, что промывает стояки в квартирах жителей. Также решается вопрос о перерасчете.

Напомним, ранее TagilCity.ru сообщало о жалобах жителей поселка. Они рассказали, что температура в доме не превышает +15 градусов. У владельцев обогревателей она немного выше: +17 градусов. Однако иногда проводка не справляется с отопительным прибором. Это ведет к подгоранию розеток.

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