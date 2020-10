В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекции

Управляющая компания из Екатеринбурга получила штраф за неправильную дезинфекцию, сообщает «КП-Екатеринбург»

Жители Екатеринбурга подали жалобу в Роспотребнадзор на то, что в их подъезде проведена плохая дезинфекция. Проверка выявила, что средство, которым обрабатывали помещения, не соответствовало требованиям. В результате на УК составили административный протокол, его рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Управляющую компанию признали виновной, привлекли к административной ответственности и назначили штраф 100 тысяч рублей. УК подала апелляцию, однако оспорить решение не удалось. Напомним, управляющим компаниям Нижнего Тагила грозят штрафы до 350 тысяч рублей за нарушения в содержании домов. УК Нижнего Тагила грозят стотысячные штрафы за нарушения в содержании домов

