В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекции

Жители Екатеринбурга подали жалобу в Роспотребнадзор на то, что в их подъезде проведена плохая дезинфекция. Проверка выявила, что средство, которым обрабатывали помещения, не соответствовало требованиям.
В результате на УК составили административный протокол, его рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Управляющую компанию признали виновной, привлекли к административной ответственности и назначили штраф 100 тысяч рублей. УК подала апелляцию, однако оспорить решение не удалось.
Напомним, управляющим компаниям Нижнего Тагила грозят штрафы до 350 тысяч рублей за нарушения в содержании домов.