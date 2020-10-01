В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекции

В Екатеринбурге УК оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неправильной дезинфекции

Сегодня, 13:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Управляющая компания из Екатеринбурга получила штраф за неправильную дезинфекцию, сообщает «КП-Екатеринбург»

Жители Екатеринбурга подали жалобу в Роспотребнадзор на то, что в их подъезде проведена плохая дезинфекция. Проверка выявила, что средство, которым обрабатывали помещения, не соответствовало требованиям.

В результате на УК составили административный протокол, его рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Управляющую компанию признали виновной, привлекли к административной ответственности и назначили штраф 100 тысяч рублей. УК подала апелляцию, однако оспорить решение не удалось.

Напомним, управляющим компаниям Нижнего Тагила грозят штрафы до 350 тысяч рублей за нарушения в содержании домов.

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