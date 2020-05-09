Опубликованы рекомендации по снятию ограничений по COVID-19
Для поэтапного снятия ограничений из-за пандемии необходимо выполнить ряд условий. Соответствующие рекомендации и показатели опубликовал роспотребнадзор.
Каждый регион будет выходить из режима самоизоляции по индивидуальному сценарию – необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции. В этот показатель входят количество заражённых с момента заболевания до изоляции, свободный фонд коек в больницах и охват тестированием.
В первую очередь будут выводить на работу предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, при этом площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. В помещении не должно быть много людей – максимальное количество клиентов рассчитывается как один человек на четыре метра квадратных.
Людям старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо будет соблюдать режим самоизоляции, обязательным останется ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах.
В ведомстве предупредили, что ограничения и запреты могут быть введены вновь, если ситуация с коронавирусом опять ухудшится.