Опубликованы рекомендации по снятию ограничений по COVID-19

Каждый регион будет выходить из режима самоизоляции по индивидуальному сценарию – необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции. В этот показатель входят количество заражённых с момента заболевания до изоляции, свободный фонд коек в больницах и охват тестированием.

В первую очередь будут выводить на работу предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами, при этом площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. В помещении не должно быть много людей – максимальное количество клиентов рассчитывается как один человек на четыре метра квадратных.

Людям старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо будет соблюдать режим самоизоляции, обязательным останется ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах.