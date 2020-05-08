Роспотребнадзор: ограничения по COVID снимут только после появления вакцины
Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ограничительные меры в России, связанные с профилактикой коронавируса, будут сняты только после того, как появится вакцина. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова, пишет ТАСС,
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, она допустила, что инфекция может исчезнуть сама. По словам Поповой, людям нужно поменять правила жизни до конца года, пока не появится вакцина.
На сeгодняшний дeнь это нeизбежно, с этим стaлкиваются прaктически все стрaны, что мы дoлжны мeнять прaвила свoей жизни,отметила глава Роспотребнадзора.
Сроки появления вакцины, по разным данным, осень-зима текущего года. Ее разработка ведется во многих странах. Девять российских разработок включены Всемирной организацией здравоохранения в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей