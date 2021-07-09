Куйвашев прокомментировал получение уральцами сертификатов об иммунизации с QR-кодом

Куйвашев прокомментировал получение уральцами сертификатов об иммунизации с QR-кодом
Куйвашев прокомментировал получение уральцами сертификатов об иммунизации с QR-кодом
Сегодня, 20:16Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал, для чего некоторые жители региона получили сертификаты об иммунизации с QR-кодом.

По словам главы региона, сертификаты для переболевших коронавирусом были выданы ради справедливости, поскольку с их помощью можно попасть в общественные места в Москве.

Не исключаю, что такая же мера будет введена и у нас, если ситуация с заболеваемостью ухудшится,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Факт того, что некоторые граждане получили сертификаты более, чем через шесть месяцев после болезни, Куйвашев обозначил, как «техническая ошибка». В результаты данные коды были аннулированы. Губернатор подчеркнул, что на данный момент в регионе есть вакцина, поскольку 8 июля в область поступили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Фото:личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Напомним, по мнению врача-пульмонолога Василия Штабницкого, для того, чтобы вакцинировать 80-90% населения для формирования коллективного иммунитета, понадобиться 200 дней. Это 6,5 месяца.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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