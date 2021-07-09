Куйвашев прокомментировал получение уральцами сертификатов об иммунизации с QR-кодом

Факт того, что некоторые граждане получили сертификаты более, чем через шесть месяцев после болезни, Куйвашев обозначил, как «техническая ошибка». В результаты данные коды были аннулированы. Губернатор подчеркнул, что на данный момент в регионе есть вакцина, поскольку 8 июля в область поступили 58 тысяч доз вакцины «Спутник V».