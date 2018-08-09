Поликлиника №3 в Нижнем Тагиле на 900 тысяч рублей закупит вакцину от бешенства

Учреждение здравоохранения, расположенное по адресу Липовый тракт, 30а, разместило на сайте госзакупок аукцион, согласно которому поликлиника потратит 995 729,50 рублей на вакцину от бешенства, это начальная стоимость контракта. Оплата контракта, согласно техзаданию, будет производится из внебюджетных средств бюджетных учреждений, в том числе средств ТФОМС региона.

Согласно данным госзакупки, учреждение приобретет вакцину, предназначенную для лечебно-профилактической иммунизации населения против бешенства. Способ введения – внутримышечный. Товар, рассчитанный на одну дозу, должен состоять из двух ампул – самой вакцины и растворителя. Всего учреждению потребуется 1 450 наборов вакцины. Срок годности – не менее года, при поставке товар должен быть стерильным.