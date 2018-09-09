Заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 9 и 10 сентября
Сегодня, 09:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 и 10 сентября ночью и утром на территории Свердловской области ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации от ЕДДС администрации Нижнего Тагила на территории Свердловской области 9 и 10 сентября в ночное и утреннее время возможны заморозки от 0 до -3 градусов.
Синоптики прогнозируют охлаждение почвы и воздуха, что может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
В случае происшествий жителей города просят сообщать в МКУ «ЕДДС» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей