Из-за увеличения количества заразившихся, пациентов с коронавирусом начали отправлять из Нижнего Тагила в Серов, пишет АН «Между строк».

Пресс-секретарь Серовской ГБ Олег Романов подтвердил эту информацию. Со вчерашнего дня привозят пациентов из Нижнего Тагила. Как я понял, у вас мест нет, а у нас недавно почти сто коек открылись, рассказал изданию Романов. По информации местных СМИ, койко-места появились на базе родильного отделения. Напомним, в Свердловской области развернули 1757 коек для больных коронавирусом. Серов также входит в список городов, где обустроены новые места.

