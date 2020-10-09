Продолжает расти: в Свердловской области COVID-19 выявлен почти у двух сотен человек

Продолжает расти: в Свердловской области COVID-19 выявлен почти у двух сотен человек

Сегодня, 13:21Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С 8 по 9 октября в Свердловской области был зафиксирован 191 новый случай заболевания COVID-19, сообщает опрештаб Свердловской области.

С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 30 717 жителей региона. Из больниц за сутки выписано 134 пациента, общее количество достигло 22 766 человек. За минувшие сутки в области зафиксировано семь летальных случаев, с начала пандемии от коронавируса скончалось 640 жителей региона.

За прошедший день в России выявлено 12 126 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 272 случая — у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего за время пандемии заболели 30717 человек. 1 009 421 россиян с начала пандемии были выписаны из больниц. Количество за время пандемии достигло 22 257 человек.

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