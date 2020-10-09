Продолжает расти: в Свердловской области COVID-19 выявлен почти у двух сотен человек

За прошедший день в России выявлено 12 126 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 272 случая — у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего за время пандемии заболели 30717 человек. 1 009 421 россиян с начала пандемии были выписаны из больниц. Количество за время пандемии достигло 22 257 человек.