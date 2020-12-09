На Урале 12 тысяч больных COVID-19 получили бесплатные лекарства на дом

Замгубернатора отметил, что в ближайший день еще тысяча свердловчан получат медикаменты дома.
На текущий момент около 20 тысяч жителей Среднего Урала проходят лечение на дому. Лекарства нужны не всем. Переносящие инфекцию без видимой симптоматики и выписанные на долечивание с отрицательным результатам не испытывают необходимости в бесплатных препаратах.
Таким образом, основная часть заболевших уже получила необходимую помощь в обеспечении медикаментами.
Отмечается, что информацию по этому вопросу любой желающий может получить по номеру 122.
Напомним, горячая линия 122 заработала в Свердловской области 3 декабря. Жителям Екатеринбурга отвечают специалисты единой регистратуры города, а остальным — представители министерства здравоохранения.