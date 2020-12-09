На Урале 12 тысяч больных COVID-19 получили бесплатные лекарства на дом

На Урале 12 тысяч больных COVID-19 получили бесплатные лекарства на дом

Сегодня, 18:44Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области 12 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, получили бесплатные лекарства на дом. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на заседании оперштаба.

Замгубернатора отметил, что в ближайший день еще тысяча свердловчан получат медикаменты дома.

На текущий момент около 20 тысяч жителей Среднего Урала проходят лечение на дому. Лекарства нужны не всем. Переносящие инфекцию без видимой симптоматики и выписанные на долечивание с отрицательным результатам не испытывают необходимости в бесплатных препаратах.

Таким образом, основная часть заболевших уже получила необходимую помощь в обеспечении медикаментами.

Отмечается, что информацию по этому вопросу любой желающий может получить по номеру 122.

Напомним, горячая линия 122 заработала в Свердловской области 3 декабря. Жителям Екатеринбурга отвечают специалисты единой регистратуры города, а остальным — представители министерства здравоохранения.

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