На Урале 12 тысяч больных COVID-19 получили бесплатные лекарства на дом

В Свердловской области 12 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, получили бесплатные лекарства на дом. Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на заседании оперштаба.

Замгубернатора отметил, что в ближайший день еще тысяча свердловчан получат медикаменты дома. На текущий момент около 20 тысяч жителей Среднего Урала проходят лечение на дому. Лекарства нужны не всем. Переносящие инфекцию без видимой симптоматики и выписанные на долечивание с отрицательным результатам не испытывают необходимости в бесплатных препаратах. Таким образом, основная часть заболевших уже получила необходимую помощь в обеспечении медикаментами. Отмечается, что информацию по этому вопросу любой желающий может получить по номеру 122. Напомним, горячая линия 122 заработала в Свердловской области 3 декабря. Жителям Екатеринбурга отвечают специалисты единой регистратуры города, а остальным — представители министерства здравоохранения. В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19

