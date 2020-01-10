Метеорологи объяснили причину аномально теплой погоды в России
Сегодня, 11:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Причиной аномально теплой погоды в России этой зимой стала мощная зона высокого давления, которую еще называют «сибирский максимум», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Как правило зона формируется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией, сдерживая теплый воздух, холод при этом равномерно распределяется в сторону Урала. В 2019 году зона сместилась и находится на границе с Монголией, над северо- западной частью Китая.
Таким образом, холодный фронт смещается не в сторону Сибири и Урала, а идет на Аляску и Канаду, где морозы стали достигать -30 градусов. В этом году холодная зона встречается с теплой над Гольфстримом, затем проникает в Европу, а дальше распространяется на Азию.
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