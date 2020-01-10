Метеорологи объяснили причину аномально теплой погоды в России

Как правило зона формируется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией, сдерживая теплый воздух, холод при этом равномерно распределяется в сторону Урала. В 2019 году зона сместилась и находится на границе с Монголией, над северо- западной частью Китая.

Таким образом, холодный фронт смещается не в сторону Сибири и Урала, а идет на Аляску и Канаду, где морозы стали достигать -30 градусов. В этом году холодная зона встречается с теплой над Гольфстримом, затем проникает в Европу, а дальше распространяется на Азию.