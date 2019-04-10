В Екатеринбурге родители тяжелобольных детей отсудили у Минздрава 96 млн

У пятилетнего Демида и шестилетней Дианы диагностировано редкое заболевание - нейрональный цероидный липофусциноз второго типа (НЦЛ-2). Для того, чтобы болезнь не прогрессировала необходимы лекарства, произведённые в США. Стоимость на двух детей в год составила 96 млн рублей. Родители обратились к Министерству здравоохранения Свердловской области за помощью в финансировании, в соответствии с действующим законодательством. Ведомство в закупке лекарств отказало, сославшись на то, что лекарства не имеют регистрации на территории России.

После родители обратились в прокуратуру, а оттуда дело направили в суд. Процесс длился с декабря 2018 года и закончился тем, что Свердловский областной суд обязал Минздрав незамедлительно закупить необходимые лекарства. Представители ведомства намерены обжаловать постановление в вышестоящей инстанции.

В понедельник представитель Минздрава получит решение суда и будет готовить документы для обжалования в апелляционной инстанции. Но подчеркну, решение суда подлежит немедленному исполнению независимо от сроков на обжалование. У нас счет идет на дни,отметил юрист «Дома редких» Кирилл Куляев.