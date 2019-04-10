В Екатеринбурге родители тяжелобольных детей отсудили у Минздрава 96 млн
Родители тяжелобольных Демида и Дианы выиграли судебный процесс у Минздрава Свердловской области. Ведомство отказалось приобретать необходимые лекарства на общую сумму в 96 млн рублей, сообщает E1.
У пятилетнего Демида и шестилетней Дианы диагностировано редкое заболевание - нейрональный цероидный липофусциноз второго типа (НЦЛ-2). Для того, чтобы болезнь не прогрессировала необходимы лекарства, произведённые в США. Стоимость на двух детей в год составила 96 млн рублей. Родители обратились к Министерству здравоохранения Свердловской области за помощью в финансировании, в соответствии с действующим законодательством. Ведомство в закупке лекарств отказало, сославшись на то, что лекарства не имеют регистрации на территории России.
После родители обратились в прокуратуру, а оттуда дело направили в суд. Процесс длился с декабря 2018 года и закончился тем, что Свердловский областной суд обязал Минздрав незамедлительно закупить необходимые лекарства. Представители ведомства намерены обжаловать постановление в вышестоящей инстанции.
В понедельник представитель Минздрава получит решение суда и будет готовить документы для обжалования в апелляционной инстанции. Но подчеркну, решение суда подлежит немедленному исполнению независимо от сроков на обжалование. У нас счет идет на дни,отметил юрист «Дома редких» Кирилл Куляев.
Получить комментарии в Минздраве журналисты не смогли, так как там ссылаются на то, что решение суда до них ещё не дошло.