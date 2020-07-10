На Урале нашли тело пропавшего на реке Уфа 14-летнего мальчика
Сегодня, 14:28Здоровье и экологияФото: Валерий Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня спасатели обнаружили мертвым 14-летнего подростка, который два дня назад ушел купаться на речку Уфа с друзьями и пропал, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Тело ребенка удалось найти при помощи квадрокоптера. На данный момент устанавливаются точные причины смерти. Поисковые мероприятия завершены.
Кроме того полковник Горелых призвал взрослых не оставлять детей без присмотра у воды.
Напомним, ранее на озере Балтым было найдено тело девятилетнего мальчика. Он играл на пляже, и в какой-то момент пропал из поля зрения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей