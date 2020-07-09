На Урале 14-летний подросток ушел купаться с друзьями и пропал

По его словам, мама пропавшего мальчика обратилась в дежурную часть ОВД в 17.35.

Личный состав полиции Арти был поднят по сигналу «Сбор». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД под руководством врио начальника райотдела подполковника внутренней службы Сергея Лаврова. В поисковых мероприятиях задействовано 36 человек личного состава из различных служб и подразделений, рассказал Горелых.

Кроме того, в поисках участвуют кинологи со служебно-розыскной овчаркой по кличке Комета, обученной работе по следам.

Сыщиками были установлены приятели мальчика и опрошены. На месте происшествия найдены велосипед, а также личные вещи подростка.

За прошедшие сутки сотрудниками полиции было осмотрено порядка двух километров береговой зоны. На ночь поиска были приостановлены, но с рассветом их возобновили. Представители МВД планируют использовать квадрокоптер с тепловизором. Также сотрудникам полиции оказывают помощь волонтеры.