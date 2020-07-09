На Урале 14-летний подросток ушел купаться с друзьями и пропал
Полиция Арти вторые сутки разыскивает 14-летнего подростка Данила, который около полудня 8 июля ушел купаться с друзьями на реку Уфу и не вернулся, сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
По его словам, мама пропавшего мальчика обратилась в дежурную часть ОВД в 17.35.
Личный состав полиции Арти был поднят по сигналу «Сбор». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД под руководством врио начальника райотдела подполковника внутренней службы Сергея Лаврова. В поисковых мероприятиях задействовано 36 человек личного состава из различных служб и подразделений, рассказал Горелых.
Кроме того, в поисках участвуют кинологи со служебно-розыскной овчаркой по кличке Комета, обученной работе по следам.
Сыщиками были установлены приятели мальчика и опрошены. На месте происшествия найдены велосипед, а также личные вещи подростка.
За прошедшие сутки сотрудниками полиции было осмотрено порядка двух километров береговой зоны. На ночь поиска были приостановлены, но с рассветом их возобновили. Представители МВД планируют использовать квадрокоптер с тепловизором. Также сотрудникам полиции оказывают помощь волонтеры.
Напомним, ранее с пляжа на озере Балтым пропал девятилетний мальчик. Он играл на пляже, но в какой-то момент пропал из поля зрения. Его родители обратились в полицию с заявлением. Мальчик был найден накануне мервым.