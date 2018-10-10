Зелень из Черноисточинского пруда попадает в другие водоемы Нижнего Тагила

Об этом на своей странице в соцсети сообщил, руководитель движения «Экоправо» Андрей Волегов.

По словам общественника, угроза загрязнения Тагильского пруда сине-зелеными водорослями, которые при отмирании выделяют опасные токсины, вполне реальна. В этом году в некоторых местах пруда отмечался зеленый оттенок воды, а река Исток уже зеленая.

В Тагильском пруду применяется хлорелла, месяц назад туда были запущены мальки. Как только в водоем попадут сине-зеленые водоросли, либо рыба начнет дохнуть, либо количество хлореллы сокращаться. Возможно и то, и другое,отметил Андрей Волегов.

Видео Видео: Андрей Волегов