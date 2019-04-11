Диагностический референс-центр по онкологии будет создан на Среднем Урале

Время работы диагностических отделений планируется увеличить до 12 часов без перерывов, обеда и выходных. Предполагается, что будут открыты новые кабинеты гастро- и колоноскопии, а работа будет максимально автоматизирована.

Центр будет представлять собой единое клинико-диагностическое пространство для врачей, которые на разных этапах проводят диагностику и лечение пациентов. Врачи разных категорий смогут получить доступ к единой базе электронных медицинских карт. База данных будет дополняться фотоматериалами, выписками и результатами анализов.

В целях достижения высокого уровня квалификации всех врачей, между медицинскими учреждениями организуют плановую ротацию кадров. Учреждения будут укомплектованы молодыми квалифицированными специалистами, которых будут курировать специалисты с многолетним опытом.