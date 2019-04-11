Диагностический референс-центр по онкологии будет создан на Среднем Урале
Диагностический референс-центр по онкологии будет создан в Свердловской области, информирует правительство региона. В него будут интегрированы онкодиспансер Екатеринбурга, филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Центр ядерной медицины.
Время работы диагностических отделений планируется увеличить до 12 часов без перерывов, обеда и выходных. Предполагается, что будут открыты новые кабинеты гастро- и колоноскопии, а работа будет максимально автоматизирована.
Центр будет представлять собой единое клинико-диагностическое пространство для врачей, которые на разных этапах проводят диагностику и лечение пациентов. Врачи разных категорий смогут получить доступ к единой базе электронных медицинских карт. База данных будет дополняться фотоматериалами, выписками и результатами анализов.
В целях достижения высокого уровня квалификации всех врачей, между медицинскими учреждениями организуют плановую ротацию кадров. Учреждения будут укомплектованы молодыми квалифицированными специалистами, которых будут курировать специалисты с многолетним опытом.
Планируется также, что со временем в единый диагностический референсный центр Свердловского онкодиспансера будут интегрированы все лечебно-профилактические учреждения региона. Благодаря этому появится возможность проведения крупных консилиумов с участием диагностов-экспертов.