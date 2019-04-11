Лесные парки Екатеринбурга будут обработаны от клещей за 300 тысяч рублей

Согласно условиям контракта, будут обработаны Санаторный лесной парк, Оброшинский лесной парк, Железнодорожный лесной парк, Шувакишский лесной парк, Калиновский лесной парк, Уктусский лесной парк, Нижне-Исетский лесной парк, Юго-Западный лесной парк, Московский лесной парк, Карасье-Озерский лесной парк, парк Лесоводов России и Мало-Истокский лесной парк.

По правилам обрабатываются 30 метров участка с двух сторон основных тропинок, а также зоны отдыха, активно посещаемые гражданами. Специалисты приступят к работе после того, как на данных участках сойдет снег. Финансирование обработки парков областного значения будет происходить за счет средств регионального бюджета.

По словам руководителя дирекции лесных парков Вадима Александрова, проведение противоклещевой обработки парков на каждом участке будет находиться на контроле специалиста дирекции.