Лесные парки Екатеринбурга будут обработаны от клещей за 300 тысяч рублей
12 лесных парков Екатеринбурга будут обработаны до 17 мая. На данные цели будет потрачено более 300 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Согласно условиям контракта, будут обработаны Санаторный лесной парк, Оброшинский лесной парк, Железнодорожный лесной парк, Шувакишский лесной парк, Калиновский лесной парк, Уктусский лесной парк, Нижне-Исетский лесной парк, Юго-Западный лесной парк, Московский лесной парк, Карасье-Озерский лесной парк, парк Лесоводов России и Мало-Истокский лесной парк.
По правилам обрабатываются 30 метров участка с двух сторон основных тропинок, а также зоны отдыха, активно посещаемые гражданами. Специалисты приступят к работе после того, как на данных участках сойдет снег. Финансирование обработки парков областного значения будет происходить за счет средств регионального бюджета.
По словам руководителя дирекции лесных парков Вадима Александрова, проведение противоклещевой обработки парков на каждом участке будет находиться на контроле специалиста дирекции.
Перед процедурой будет проведено энтомологическое обследование указанной территории в 607 гектаров. Данная мера необходима для того, чтобы установить количество клещей, а также исследовать отловленных насекомых на вирус клещевого энцефалита. Повторное обследование будет проведено после обработки. В случае, если клещи будут вновь обнаружены, потребуется проведение повторной обработки участка.