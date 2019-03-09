Глобальное потепление на Урале помогает клещам и убивает белых медведей

На сегодняшний день клещи встречаются даже на севере России. На Урале численность клеща растет. Ученые видят причину в глобальном потеплении.

Теплые зимы помогают выживать насекомым, в то время как в Арктике за последние 10 лет популяция белых медведей сократилась на 40%.

Потепление влияет и на уральские ледники, которых в прошлом веке было 143. Специалисты также отмечают, что средняя температура воздуха в зимний период увеличилась на 1,3 градуса.

Как отмечают ученые, глобальное потепление стало виной сдвига границы леса вдоль Уральского хребта. Граница теперь располагается выше в горах. На юге Урала горная тундра начала зарастать лесом, пишет «Российская газета».