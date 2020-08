В Свердловской области прогнозируется снижение температуры, а также сильные дожди и град, сообщает ФБГУ "Уральское УГМС".

По данным гидрометцентра, 12 августа в Свердловской области ожидается понижение температуры ночью до четырех градусов. При этом днем она поднимется до +21 градуса. Ветер ожидается северный с порывами от пяти до 10 метров в секунду. Напомним, на первую половину недели, по данным Гисметео, ожидается пасмурная погода, а также дожди.

