В Нижнем Тагиле школьникам будут измерять температуру по-новому

Установка устройств позволит избежать очередей на входах в школы. Утром учащиеся будут проходить через тепловизор, а специально назначенные сотрудники смогут увидеть их температуру. Если обнаружится повышение температуры тела, то ученика осмотрит медработник.
По словам начальника отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрия Шиловских, всего для свердловских школ закупили шесть типов оборудования. В их числе бесконтактные термометры, локтевые дозаторы для обработки рук, бесконтактные дозаторы, передвижные рециркуляторы.
Ранее в Нижнем Тагиле тепловизоры были установлены в лицее №39 и школе № 100. Напомним, что в лицее один из классов закрыли на карантин по коронавирусу.