В учебных заведениях Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского устанавливают тепловизоры, сообщает департамент информполитики региона.

Установка устройств позволит избежать очередей на входах в школы. Утром учащиеся будут проходить через тепловизор, а специально назначенные сотрудники смогут увидеть их температуру. Если обнаружится повышение температуры тела, то ученика осмотрит медработник. В Нижнем Тагиле школьникам будут измерять температуру по-новому Photo: Департамент информационной политики По словам начальника отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрия Шиловских, всего для свердловских школ закупили шесть типов оборудования. В их числе бесконтактные термометры, локтевые дозаторы для обработки рук, бесконтактные дозаторы, передвижные рециркуляторы. Ранее в Нижнем Тагиле тепловизоры были установлены в лицее №39 и школе № 100. Напомним, что в лицее один из классов закрыли на карантин по коронавирусу. В Нижнем Тагиле в лицее № 39 класс закрыли на карантин из-за коронавируса

