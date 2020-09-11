В Нижнем Тагиле школьникам будут измерять температуру по-новому

В Нижнем Тагиле школьникам будут измерять температуру по-новому

Сегодня, 21:26Здоровье и экологияPhoto: Департамент информационной политики
В учебных заведениях Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского устанавливают тепловизоры, сообщает департамент информполитики региона.

Установка устройств позволит избежать очередей на входах в школы. Утром учащиеся будут проходить через тепловизор, а специально назначенные сотрудники смогут увидеть их температуру. Если обнаружится повышение температуры тела, то ученика осмотрит медработник.

В Нижнем Тагиле школьникам будут измерять температуру по-новому
Photo:Департамент информационной политики

По словам начальника отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрия Шиловских, всего для свердловских школ закупили шесть типов оборудования. В их числе бесконтактные термометры, локтевые дозаторы для обработки рук, бесконтактные дозаторы, передвижные рециркуляторы.

Ранее в Нижнем Тагиле тепловизоры были установлены в лицее №39 и школе № 100. Напомним, что в лицее один из классов закрыли на карантин по коронавирусу.

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