«Это не страшно»: названо число уральских школ переведенных на дистант из-за COVID-19

«Это не страшно»: названо число уральских школ переведенных на дистант из-за COVID-19

Сегодня, 13:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области несколько десятков учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Однако закрыты только отдельные классы. Об этом рассказал представитель министерства образования региона Дмитрий Шиловских.

По его словам, в 40 школах на дистанте находятся по одному классу.

1 сентября началась учеба, не все приступили к занятиям, две школы полностью на дистанте, в 40 школах — по одному классу на дистанте из-за коронавируса у детей. Это не страшно, мы были к этому готовы,рассказал Шиловских.

Он добавил, что все школы оборудованы термометрией, а также новейшими тепловизорами.

Чиновник отмечает, что главное — соблюдать правила гигиены. Например, чаще мыть руки, проветривать помещения, разделять потоки учеников. Пока система становится.

Очереди на вход в школах есть, но не везде. Дети привыкнут к учебе скоро, произойдет обмен всеми бактериями, ситуация наладится, уверен Шиловских.

Напомним, ранее стало известно, что две школы Екатеринбурга были полностью переведены на дистант из-за коронавируса. Еще в десяти школах одиннадцать классов переведены на удаленное обучение. Кроме того, в лицее № 39 в нижнем Тагиле один класс переведен на дистант из-за коронавируса.

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