Очередная школа Екатеринбурга полностью перевела учеников на дистант

Причиной послужила авария на магистрали, оставившая школу без холодного водоснабжения. В гимназии информацию подтвердили.
Неисправности в системе возникли недавно, городской «Водоканал» пока не предоставил информации по инциденту.
С начала учебного года уже закрыт ряд школ в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев перечислил в каких закрыты отдельные классы, а какие полностью переведены на дистант.
Полностью на дистанционном образовании школы № 148 и № 179. По одному классу отправили на удаленное обучение в учреждениях № 16, № 120, № 180, № 97.