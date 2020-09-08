Очередная школа Екатеринбурга полностью перевела учеников на дистант

Очередная школа Екатеринбурга полностью перевела учеников на дистант

Сегодня, 13:25ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Гимназия № 177 в Екатеринбурге перешла на дистанционное обучение, пишет «Уралинформбюро».

Причиной послужила авария на магистрали, оставившая школу без холодного водоснабжения. В гимназии информацию подтвердили.

Неисправности в системе возникли недавно, городской «Водоканал» пока не предоставил информации по инциденту.

С начала учебного года уже закрыт ряд школ в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев перечислил в каких закрыты отдельные классы, а какие полностью переведены на дистант.

Полностью на дистанционном образовании школы № 148 и № 179. По одному классу отправили на удаленное обучение в учреждениях № 16, № 120, № 180, № 97.

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