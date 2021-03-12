Синоптики рассказали о сроках наступления потепления на Урале

Синоптики рассказали о сроках наступления потепления на Урале

Сегодня, 09:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Столбики термометра начнут повышаться на Урале с 15 марта. В дневное время температура воздуха прогреется до +1 градуса.

В начале марта на севере Свердловской области были морозы, а на юге снегопад. Не типичные погодные условия для марта сменит тепло. Погода придет в свою температурную норму с 15 числа, сообщает Уралгидрометцентр.

В последние дни на юге области проходил циклон, сопровождающийся снегопадом, пониженными температурами и повышенной нормой снега (до 6-8 мм). На остальной территории осадки выпали в умеренном количестве.

Существенных осадков до 19 марта синоптики не обещают, будет наблюдаться потепление.

Погоду в ближайшие 5–6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с европейского центра России,сообщает Уралгидрометцентр.

Температура воздуха с 15 по 19 марта составит в дневное время + 1 градус, в ночное до -12, на севере температура ночью может снизиться до -17 градусов.

Напомним, пасмурную и снежную погоду с похолоданием до -24 градусов ожидали в Нижнем Тагиле с 9 по 12 марта.

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Экология
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