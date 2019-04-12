Более 200 килограммов опасного мяса изъято в Екатеринбурге
200 килограммов мяса неустановленного происхождения изъято сотрудниками Россельхознадзора 10 апреля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Управления Россельхознадзора Свердловской области совместно с представителями уральской таможни провели рейд по точкам хранения и продажи мяса. Мероприятие направлено на выявление и пресечение ввоза на территорию России запрещенной продукции сельского хозяйства, а также предупреждение распространения на территории регионов африканской чумы свиней.
В ходе рейда проверены 10 складских помещений с мясной продукцией, подготовленной для реализации. Запрошены документы на мясо у 15 предпринимателей, занимающихся на территории Екатеринбурга хранением и реализацией продукции животноводства.
Из оборота изъято более 200 килограммов мяса сомнительного происхождения, без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция может представлять опасность для потребителей. Нарушители привлечены к административной ответственности.