Более 200 килограммов опасного мяса изъято в Екатеринбурге

Сотрудники Управления Россельхознадзора Свердловской области совместно с представителями уральской таможни провели рейд по точкам хранения и продажи мяса. Мероприятие направлено на выявление и пресечение ввоза на территорию России запрещенной продукции сельского хозяйства, а также предупреждение распространения на территории регионов африканской чумы свиней.

В ходе рейда проверены 10 складских помещений с мясной продукцией, подготовленной для реализации. Запрошены документы на мясо у 15 предпринимателей, занимающихся на территории Екатеринбурга хранением и реализацией продукции животноводства.