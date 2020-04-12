В Нижнем Тагиле новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано

По последним данным оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.

Днем ранее сообщалось еще об одном заболевшем коронавирусом из Нижнего Тагила. Всего по городу зафиксировано пять случаев заражения.

Первый случай заражения был лабораторно подтвержден 10 апреля. Заболевшим оказался 63-летний тагильчанин, вернувшийся из Беларуси.

Всего в регионе 78 человек заразились COVID-19. Самому пожилому пациенту 83 года. Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.