В Нижнем Тагиле новых случаев заражения коронавирусом не зафиксировано
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 12 апреля, в Нижнем Тагиле нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По последним данным оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска.
Днем ранее сообщалось еще об одном заболевшем коронавирусом из Нижнего Тагила. Всего по городу зафиксировано пять случаев заражения.
Первый случай заражения был лабораторно подтвержден 10 апреля. Заболевшим оказался 63-летний тагильчанин, вернувшийся из Беларуси.
Всего в регионе 78 человек заразились COVID-19. Самому пожилому пациенту 83 года. Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Карта распространения коронавируса в России
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