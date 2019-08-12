Синоптики обещают тагильчанам теплую и дождливую погоду в начале недели
Сегодня, 08:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Жителей Нижнего Тагила, по данным Гисмето, в первой половине недели ожидает теплая погода с дождями и грозами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 12 августа, синоптики обещают днем до +22 градусов, возможны дожди с грозами.
Во вторник будет немного прохладнее, в дневные часы — до +18 градусов, в ночное время +15 градусов. Дожди с грозами, ветер — до 14 метров в секунду.
В среду, 14 августа, днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса, в ночные часы ожидается +13 градусов.
В четверг днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки +12 градусов, возможны кратковременные дожди.
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