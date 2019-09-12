Свердловчан вновь предупредили о смоге

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Второе за неделю предупреждение о смоге объявлено на территории Свердловской области.
По сообщению Уралгидрометцентра, с утра 12 сентября до 20 часов 16 сентября на территории региона объявлены НМУ первой степени опасности.
Напомним, ранее предупреждение о смоге было объявлено на территории Свердловской области с 9 по 11 сентября.
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