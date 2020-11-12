Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Напомним, пациент свердловского обсерватора пожаловался на табличку, в которой предлагалось пациентам самим осуществлять уборку в помещении. Представители оперативного штаба опровергли эту информацию и объяснили, что это объявление относилось к гражданам, которые содержались в центре после прибытия из международных рейсов на время карантина и не болели COVID-19.