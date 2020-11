Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Свердловский адвокат пожаловался, что его не отпускают на лечение домой из обсерватора «Озеро Чусовское».

Прошу о выписке каждый день. Не понимаю смысла своего пребывания здесь. Из лечения мне только уколы гепарина ставят, всё остальное время я просто жду результаты тестов, сделанные 7 и 9 ноября. Сказали дней десять займет, рассказал мужчина E1. Территория обсерватора огорожена. За ней находится лес, в котором пациентам не дают прогуляться. По словам больного, выпускают погулять только по этажу. Кормят хорошо, условия отличные претензий к этому нет. Но я могу изолироваться и дома, считает адвокат. По его словам, к условиям содержания претензий у него нет. Больных хорошо кормят и постоянно проводят уборку в палатах. На содержание в обсерваторе он согласился сам. В одном из условий было указано, что пациентам запрещено покидать палату. В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что срок содержание больных в медицинских учреждениях зависит от многих факторов. Рассматривается течение болезни, состояние больного, наличие других заболеваний и рисков. Кроме того проверяются условия домашней самоизоляции. Окончательно решение может принять только лечащий врач, говорят в оперштабе. Напомним, пациент свердловского обсерватора пожаловался на табличку, в которой предлагалось пациентам самим осуществлять уборку в помещении. Представители оперативного штаба опровергли эту информацию и объяснили, что это объявление относилось к гражданам, которые содержались в центре после прибытия из международных рейсов на время карантина и не болели COVID-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter