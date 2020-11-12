Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Адвокат из Екатеринбурга пожаловался на заключение в обсерваторе

Сегодня, 14:59Здоровье и экологияPhoto: E1.ru
Свердловский адвокат пожаловался, что его не отпускают на лечение домой из обсерватора «Озеро Чусовское».

Прошу о выписке каждый день. Не понимаю смысла своего пребывания здесь. Из лечения мне только уколы гепарина ставят, всё остальное время я просто жду результаты тестов, сделанные 7 и 9 ноября. Сказали дней десять займет, рассказал мужчина E1.

Территория обсерватора огорожена. За ней находится лес, в котором пациентам не дают прогуляться. По словам больного, выпускают погулять только по этажу.

Кормят хорошо, условия отличные претензий к этому нет. Но я могу изолироваться и дома, считает адвокат.

По его словам, к условиям содержания претензий у него нет. Больных хорошо кормят и постоянно проводят уборку в палатах. На содержание в обсерваторе он согласился сам. В одном из условий было указано, что пациентам запрещено покидать палату.

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что срок содержание больных в медицинских учреждениях зависит от многих факторов.

Рассматривается течение болезни, состояние больного, наличие других заболеваний и рисков. Кроме того проверяются условия домашней самоизоляции. Окончательно решение может принять только лечащий врач, говорят в оперштабе.

Напомним, пациент свердловского обсерватора пожаловался на табличку, в которой предлагалось пациентам самим осуществлять уборку в помещении. Представители оперативного штаба опровергли эту информацию и объяснили, что это объявление относилось к гражданам, которые содержались в центре после прибытия из международных рейсов на время карантина и не болели COVID-19.

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