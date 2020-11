Депутат Госдумы Ионин усомнился в эффективности препаратов для лечения COVID-19

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал о побочных эффектах и неэффективности лекарств при лечении COVID-19. Соответствующий пост он разместил на Facebook.

На приеме у врача депутата спросили о лечении, которое ему назначали в период его заболевания коронавирусом. Получив ответ врач скептически отнеслась к назначенному средству. Так вас еще «Плаквенилом» лечили? Препарат неэффективен в лечении COVID-19 и может быть даже вредным, поделилась врач. Ионин согласился и отметил, что на себе ощутил побочные эффекты препарата. Кроме того, депутат выразил сомнение и в эффективности тех средств, которые применяются и на текущий момент в лечении коронавируса. Мне пишут в соцсетях с жалобами на долгое ожидание врача. Люди начинают заниматься самолечением и спрашивают чем меня лечили. И я уже задумываюсь, а стоит ли отвечать? Ведь тем, что мне выписывали пять месяцев назад, уже и не лечат, а считают бесполезным и вредным, говорит Дмитрий Ионин. Народный избранник рассказал, что в госдуме пройдет крупное совещание по мерам борьбы с COVID-19. Он выразил надежду, что высокопоставленные чиновники подскажут как ему отвечать на подобные вопросы от народа. Хотелось бы услышать и ответ на ряд других вопросов. Например, про потерянные результаты тестов, отсутствие коек в больницах, огромные многочасовые очереди, нехватку нужных лекарств и так далее, сказал Ионин. Кроме того, политик отмечает тенденции по утрате контроля над ситуацией. По его словам, еще месяц назад при подобных обращениях он еще мог «в ручном режиме» повлиять на ситуацию, помочь с приемом или ускорить тестирование. Но сейчас это не получается. Система здравоохранения захлебнулась, резюмировал народный избранник. Напомним, депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал о своем заболевании COVID-19 в начале июня. Он проходил обследование в ГБ № 24 в Екатеринбурге.

