Депутат Госдумы Ионин усомнился в эффективности препаратов для лечения COVID-19

Мне пишут в соцсетях с жалобами на долгое ожидание врача. Люди начинают заниматься самолечением и спрашивают чем меня лечили. И я уже задумываюсь, а стоит ли отвечать? Ведь тем, что мне выписывали пять месяцев назад, уже и не лечат, а считают бесполезным и вредным, говорит Дмитрий Ионин.