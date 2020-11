Свердловская больница ищет медсестер на высокую зарплату для работы с COVID-19

Центральная районная больница Сысерти ищет медсестер для работы в «ковидными» больными.

Согласно объявлению, размещенному в группе медицинского учреждения во «Вконтакте», требование к кандидаткам только одно — наличие среднего профильного медобразования. Отмечается, что опыт работы не требуется. Медсестрам предлагается шестичасовой график, причем работать необходимо будет 14 дней подряд, после чего две недели отдыхать. Минимальный размер оплаты труда указан в размере 90 тысяч рублей. Работа будет осуществлять не на постоянной основе, а по срочному трудовому договору. На период, пока больница перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Напомним, больных коронавирусом Свердловской области из-за нехватки мест начали перенаправлять в ЦРБ Сысерти в начале октября. В том числе из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

