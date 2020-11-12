В Екатеринбурге врачи «ковидного» госпиталя готовятся к повторному заражению COVID-19

Напомним, за сутки в Свердловской области выявили 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности число заболевших в области достигло 39 690. В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 429 человек, из них 198 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали по выздоровлению 318 человек за сутки, общее число выписанных насчитывает 31 831 человек. Зафиксировано 865 летальных случаев, из них девять за период с 11 по 12 ноября.