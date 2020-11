В Екатеринбурге врачи «ковидного» госпиталя готовятся к повторному заражению COVID-19

В Екатеринбурге врачи одной из «ковидных» больниц не исключают возможность повторного заражения коронавирусом.

Заместитель по медчасти клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн Свердловской области Валентина Ямпольская уже перенесла COVID-19. Переболела в тяжелой форме, была госпитализирована. Сейчас постоянно сдаю анализы на количество антител и оно постоянно снижается. Соответственно, иммунитет постепенно слабеет перед коронавирусной инфекцией. Через какое-то время могу опять заболеть, рассказала медик Ура.ру. Ямпольская добавился, что чаще всего заражение происходит от людей без видимых симптомов и призвала свердловчан соблюдать «ковидные» ограничения, надевать защитные средства и избегать скопления людей. Напомним, за сутки в Свердловской области выявили 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности число заболевших в области достигло 39 690. В тяжелом состоянии в больницах региона находятся 429 человек, из них 198 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали по выздоровлению 318 человек за сутки, общее число выписанных насчитывает 31 831 человек. Зафиксировано 865 летальных случаев, из них девять за период с 11 по 12 ноября. В Свердловской области второй день подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter