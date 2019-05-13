В свердловские деревни приедет стоматолог на КамАЗе за 10 млн рублей

Более тысячи жителей отдаленных деревень Серовского ГО смогут воспользоваться услугами дантиста благодаря мобильному пункту «Стоматологии».

По словам главного врача Серовской стоматологии Ирины Щербаковой, жители отдаленных и малодоступных селений направляли многочисленные жалобы, так как им необходимо было преодолеть почти 100 тысяч км, чтобы попасть на прием к зубному врачу.

Мобильная стоматология позволит оказывать помощь пациентам прямо по месту жительства. Из-за уральских дорог добраться до некоторых пунктов можно только на КамАЗе. Поэтому для размещения передвижного кабинета выбран этот автомобиль.

Медицинский комплекс стоимостью 10 миллионов рублей приобретен Серовской стоматологической клиникой за счет средств областного бюджета. Врачебную помощь жители сел смогут получить бесплатно в рамках программы ОМС.