Первая мобильная стоматология начала работать в Свердловской области
Сегодня, 02:00Здоровье и экологияФото: Павел Ворожцов/ oblgazeta.ru
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На территории Шалинского района Свердловской области можно будет увидеть мобильную стоматологию. Первостепенная задача - наладить обслуживание отдалённых сёл и деревень. Для этого уже составлен график работы передвижного пункта стоматологической помощи.
Передвижная стоматология на базе автомобиля «КАМАЗ» появилась в Шалинском районе. Стоимость комплекса превысила 10 млн рублей, сообщает «Областная газета».
Внутри имеется полноценное стоматологическое оборудование и созданы необходимые условия для сохранения стерильности. Мобильный пункт будет курсировать для жителей отдалённых деревень и сёл Шалинского района.
В наших планах приобрести ещё несколько подобных комплексов, это обеспечит доступность стоматологической помощи для жителей отдалённых населённых пунктов,отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
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