Первая мобильная стоматология начала работать в Свердловской области

Передвижная стоматология на базе автомобиля «КАМАЗ» появилась в Шалинском районе. Стоимость комплекса превысила 10 млн рублей, сообщает «Областная газета» .

Внутри имеется полноценное стоматологическое оборудование и созданы необходимые условия для сохранения стерильности. Мобильный пункт будет курсировать для жителей отдалённых деревень и сёл Шалинского района.