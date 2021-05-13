Из-за костра рыбаков загорелся лес в поселке Горноуральского городского округа

Пожар произошел на берегу Выйского пруда 3 мая в деревне Волчевка Горноуральского городского округа. Возгорание возникло из-за непотушенного костра, который развели отдыхающие и рыбаки. Возгорание было потушено добровольной пожарной дружиной до приезда пожарной охраны.

Пожар случился вдоль дороги, которая ведет в деревню Волчевка. Огонь охватил порядка двух гектар лесного участка: береговую территорию Выйского пруда и близлежащую местность. Стволы деревьев обгорели от самых корней, а на месте растительности теперь лишь пепел от жженной травы. Очагом возгорания предположительно стало костровище. Фото: tagilcity.ru По словам местных жителей, данная территория пользуется популярностью у рыбаков. Также жители Волчевки заявили, что отдыхающие часто разводят костры на месте отдыха, что и могло послужить причиной возгорания. Мы с жителями деревни добровольной пожарной бригадой выехали на тушение, у нас была мотопомпа: в рамках работы добровольных пожарных дружин нас обеспечивают необходимым оборудованием. Также нами была вызвана пожарная охрана, к моменту прибытия пожарной мы потушили пожар. Они приехали и зафиксировали факт возгорания,заявил собеседник TagilCity.ru. Фото: tagilcity.ru

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