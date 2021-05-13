Свердловская река позеленела от загрязнения (видео)

Кадры были запечатлены на севере региона, в месте впадения Шегультан в Сосьву. На видеозапеси видно, как вода зеленоватого оттенка впадает в русло чистой реки, пишет 66.ru.
По словам автора видеозаписи, это происходит уже не первый год, из-за загрязнения многие туристы начали отказываться от сплавов. Самая неблагоприятная обстановка происходит к концу лета, когда загрязнение становится более насыщенным, говорит оператор.
Эксперты заявляют, что такой водой нельзя умываться и пить её из-за содержащейся в ней серной кислоты, которая растворяет металлы. Очевидцы утверждают, что летом от реки исходит неприятный запах, а у её берегов невозможно находится продолжительное время.
Напомним, 26 апреля сообщалось как ЕВРАЗ потратил 160 миллионов рублей на очистку стоков в Нижнем Тагиле.