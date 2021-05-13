Свердловская река позеленела от загрязнения (видео)

Эксперты заявляют, что такой водой нельзя умываться и пить её из-за содержащейся в ней серной кислоты, которая растворяет металлы. Очевидцы утверждают, что летом от реки исходит неприятный запах, а у её берегов невозможно находится продолжительное время.