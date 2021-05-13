Свердловская река позеленела от загрязнения (видео)

Свердловская река позеленела от загрязнения (видео)
Свердловская река позеленела от загрязнения (видео)
Сегодня, 14:44Здоровье и экологияФото: Скриншот с видео YouTube-канала "#66family"
Река Шегультан на севере Среднего Урала позеленела от грязи. Свердловчанин снял видео на месте впадения водоема в Сосьву.

Кадры были запечатлены на севере региона, в месте впадения Шегультан в Сосьву. На видеозапеси видно, как вода зеленоватого оттенка впадает в русло чистой реки, пишет 66.ru.

Видео:видео YouTube-канала "#66family"

По словам автора видеозаписи, это происходит уже не первый год, из-за загрязнения многие туристы начали отказываться от сплавов. Самая неблагоприятная обстановка происходит к концу лета, когда загрязнение становится более насыщенным, говорит оператор.

Эксперты заявляют, что такой водой нельзя умываться и пить её из-за содержащейся в ней серной кислоты, которая растворяет металлы. Очевидцы утверждают, что летом от реки исходит неприятный запах, а у её берегов невозможно находится продолжительное время.

Напомним, 26 апреля сообщалось как ЕВРАЗ потратил 160 миллионов рублей на очистку стоков в Нижнем Тагиле.

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