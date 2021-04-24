На 150 тысяч оштрафована «Пригородная ТК» за слив сточных вод в Нижнем Тагиле

На 150 тысяч оштрафована «Пригородная ТК» за слив сточных вод в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:41Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
На загрязнении сточными водами попалась МУП «Пригородная тепловая компания». Прокуратура выявила несколько нарушений, выписала штраф на 150 тысяч рублей и предписание об устранении.

В ходе прокурорской проверки у МУП «Пригородная ТК» были выявлены три нарушения.

Не соблюдались требования охране водных объектов. В частности, во время эксплуатации канализации в поселке Зональный, осуществлялись сбросы сточных вод из канализационного колодца возле гаражей, недалеко от дома № 84 на улице Калинина в Нижнем Тагиле. В дальнейшем стоки попадали в реку Ежовка.

За нарушение части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов) организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Однако, директор МУП ПТК Виктор Соловьев не принял мер по нарушения вовремя. Прокуратура обязала устранить их к 15 августа 2021 года.

Напомним, 7 апреля сообщалось, как фекальными стоками был затоплен поселок под Среднеуральском. По словам местных жителей, фекалии и прочие отходы жизнедеятельности смешивались с водой и заполняли не только септики, но и питьевые скважины, подвалы домов и улицы коттеджного поселка.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
загрязнениеКалининасточные водыЗональныйНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы