Свердловские власти заплатят миллион рублей за инвентаризацию объема парниковых газов
Сегодня, 13:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области ищут подрядчика для инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов. Начальная цена контракта — один миллион рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Согласно техзаданию, необходимо проанализировать объем выбросов парниковых газов в 1990 году, а также в период с 2012 по 2017 годы. В соответствии с этим будут составлены прогнозы на 2020 год. Согласно федеральному законодательству, они не должны составлять не более 75% от показателей 1990 года. Подрядчик также должен составить прогноз по снижению уровня выбросов парниковых газов до 2030 года и проработать перспективу снижения загрязнения.
Анализу подвергнутся выбросы диоксида углерода, метана, перфторуглеродов, гексафторида серы и иных сопутствующих соединений.
Напомним, в России предложено ввести углеродный налог для промышленных предприятий. Данное заявление сделал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
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