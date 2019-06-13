Свердловские власти заплатят миллион рублей за инвентаризацию объема парниковых газов

Согласно техзаданию, необходимо проанализировать объем выбросов парниковых газов в 1990 году, а также в период с 2012 по 2017 годы. В соответствии с этим будут составлены прогнозы на 2020 год. Согласно федеральному законодательству, они не должны составлять не более 75% от показателей 1990 года. Подрядчик также должен составить прогноз по снижению уровня выбросов парниковых газов до 2030 года и проработать перспективу снижения загрязнения.