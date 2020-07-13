На этот раз за 132 года: в Екатеринбурге побит второй температурный рекорд
Сегодня, 16:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге за два дня снова поставлен рекорд по температуре воздуха, сообщает Гидрометцентр России.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, по данным синоптиков, 10 июля стало самым жарким за последние 132 года.
Отмечается, что температура воздуха днем прогрелась до +35,5 градусов. При этом ранее самое жаркое 10 июля было зарегистрировано в 1888 году. Тогда температура составила +35,3 градуса.
Напомним, вчера синоптиками была зарегистрирована самая высокая температура воздуха 9 июля за 132 года. В дневное время воздух прогрелся до +34 градусов.
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