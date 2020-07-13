На этот раз за 132 года: в Екатеринбурге побит второй температурный рекорд

Так, по данным синоптиков, 10 июля стало самым жарким за последние 132 года.

Отмечается, что температура воздуха днем прогрелась до +35,5 градусов. При этом ранее самое жаркое 10 июля было зарегистрировано в 1888 году. Тогда температура составила +35,3 градуса.