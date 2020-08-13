В Нижнем Тагиле из-за снижения заболеваемости COVID-19 закроют обсерватор

С 10 августа в Нижнем Тагиле была разрешена работа детских садов в штатном режиме с загрузкой в 50%, а также разрешено проводить спортивные тренировки. В Свердловской области разрешено не надевать маски на улице, а также проводить групповые занятия в фитнес-центрах.