В Нижнем Тагиле из-за снижения заболеваемости COVID-19 закроют обсерватор

В Нижнем Тагиле из-за снижения заболеваемости COVID-19 закроют обсерватор

Сегодня, 15:04Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле будет закрыт обсерватор для больных коронавирусом, который был создан на базе муниципального санатория-профилактория «Сосновый бор». Соответствующее постановление администрации было опубликовано на официальном сайте города. 

В документе сказано, что выписка больных должна быть произведена до 14 августа. Причиной стало снижение заболеваемости коронавирусом на территории Нижнего Тагила.

Остановить приём пациентов в оздоровительном центре. Организовать до 14 августа выписку людей с лёгким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции,говорится в постановлении.

Напомним, с 22 мая в «Сосновом бору» начал работать обсерватор для пациентов, которые контактировали с больными коронавирусом. Позднее в центр стали доставлять тех, у кого были симптомы COVID-19.

С 10 августа в Нижнем Тагиле была разрешена работа детских садов в штатном режиме с загрузкой в 50%, а также разрешено проводить спортивные тренировки. В Свердловской области разрешено не надевать маски на улице, а также проводить групповые занятия в фитнес-центрах.

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