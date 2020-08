В Нижнем Тагиле из-за снижения заболеваемости COVID-19 закроют обсерватор

В Нижнем Тагиле будет закрыт обсерватор для больных коронавирусом, который был создан на базе муниципального санатория-профилактория «Сосновый бор». Соответствующее постановление администрации было опубликовано на официальном сайте города.

В документе сказано, что выписка больных должна быть произведена до 14 августа. Причиной стало снижение заболеваемости коронавирусом на территории Нижнего Тагила. Остановить приём пациентов в оздоровительном центре. Организовать до 14 августа выписку людей с лёгким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции,говорится в постановлении. Напомним, с 22 мая в «Сосновом бору» начал работать обсерватор для пациентов, которые контактировали с больными коронавирусом. Позднее в центр стали доставлять тех, у кого были симптомы COVID-19. С 10 августа в Нижнем Тагиле была разрешена работа детских садов в штатном режиме с загрузкой в 50%, а также разрешено проводить спортивные тренировки. В Свердловской области разрешено не надевать маски на улице, а также проводить групповые занятия в фитнес-центрах.

