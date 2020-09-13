В Нижнем Тагиле ожидаются ливень, грозы и сильный ветер

В Нижнем Тагиле ожидаются ливень, грозы и сильный ветер

Сегодня, 12:00Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Грозы, ливень и усиление ветра ожидают тагильчан в ближайшие дни , сообщается на сайте Гисметео.

В понедельник 14 сентября температура воздуха ожидается от +13 до +16 днем. Ночью +12 градусов. Ветер южный, до 12 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь.

15 сентября утром столбики термометров опустятся до +10 градусов, +11 днем, ночью похолодает до +9. Ветер северный, до девяти метров в секунду. В течение дня ожидается дождь с грозами.

16 сентября в течение дня температура сохраниться в районе +8 градусов. Ночью +9. Ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Накануне синоптики прогнозировали похолодание в Свердловской области.

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