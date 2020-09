В Нижнем Тагиле ожидаются ливень, грозы и сильный ветер

Грозы, ливень и усиление ветра ожидают тагильчан в ближайшие дни , сообщается на сайте Гисметео.

В понедельник 14 сентября температура воздуха ожидается от +13 до +16 днем. Ночью +12 градусов. Ветер южный, до 12 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь. 15 сентября утром столбики термометров опустятся до +10 градусов, +11 днем, ночью похолодает до +9. Ветер северный, до девяти метров в секунду. В течение дня ожидается дождь с грозами. 16 сентября в течение дня температура сохраниться в районе +8 градусов. Ночью +9. Ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду. Накануне синоптики прогнозировали похолодание в Свердловской области.

