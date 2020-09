13 сентября в Нижнем Тагиле будет проводиться вакцинация на избирательных участках, пишет избирательная комиссия Свердловской области.

Прививают от гриппа всех желающих избирателей в Свердловской области. Вакцинальные бригады дежурят в 11 городах, где идут выборы. В Нижнем Тагиле проходят довыборы в гордуму 13 сентября. Учавствуют кандидаты Сергей Бурлай, Александр Долгоруков, Михаил Бояркин, Надежда Журавлева, Сергей Шамшуров от партий ЛДПР, «Единой России», КПРФ, «Яблока», «Справедливой России» соответственно. Также принимает участие в голосовании самовыдвиженец Сергей Бердников. В избиркоме Нижнего Тагила рассказали о явке на довыборы

