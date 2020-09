В Нижнем Тагиле явка на довыборы к 11.00 составила 949 человек. Это 5,5% от общего количества избирателей. Об этом TagilCity.ru сообщила глава городского избиркома Лидия Брызгалова.

Как сообщает региональный избирком, общая явка по всем избирательным участкам в Свердловской области составила 6,47%. Проголосовали 12 012 человек. Явка избирателей на довыборах депутата Заксобрания — 6,22%. Свой голос отдали 7 852 человека. Напомним, в Нижнем Тагиле проходят довыборы депутата в городскую думу по 10 одномандатному округу. Тагильчанам предстоит выбрать одного из шести кандидатов: Сергей Бурлай, партия ЛДПР;

Александр Долгоруков от партии «Единая Россия»;

Михаил Бояркин от Коммунистической партии Российской Федерации;

Надежда Журавлева от «Яблока»;

Сергей Шамшуров от «Справедливой России»;

Самовыдвиженец Сергей Бердников. Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?

